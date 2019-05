Fałszywy policjant zatrzymany. Wyłudził 200 tys. złotych

"Dla potwierdzenia, że faktycznie jest policjantem, polecił jej wybrać nr 997, podkreślając, żeby się nie rozłączała. Słuchawkę odebrał drugi z przestępców, który potwierdził, że Tomasz Kowal to funkcjonariusz CBŚ, który zajmują się sprawą zmierzającą do zatrzymania oszustów bankowych. Zapytał nawet kobietę, czy czuje się zagrożona i czy ma przysłać patrol Policji do jej mieszkania. To utwierdziło 60-latkę w tym, że na pewno ma do czynienia z prawdziwymi funkcjonariuszami. Wróciła więc do rozmowy z pierwszym dzwoniącym" - informuje Komenda Stołeczna Policji.