Z Jeziora Zegrzyńskiego wyłowiono 3-kilogramową piranię

Aprofis2020 6 godz. temu zgłoś do moderacji 363 19 Odpowiedz

Czy ta pani lub pan, którzy redagują takiego typu doniesienia wiedzą co piszą...? Bo mnie się wydaje że nie do końca... Piszą, że ryba wpadła do sieci z innymi rybami OK ale potem piszą SZCZĘŚLIWY WĘDKARZ a to już TOTALNA BZDURA bo w sieci łapie RYBAK albo KLUSOWNIK a WĘDKARZ jak sama nazwa wskazuje łowi ryby na WĘDKĘ. Sam łowię ryby i nigdy do tego celu nie używałem sieci... Bez obrazy, dobieracie do pisania tekstów tutaj ludzi z "łapanek ulicznych" bez wykształcenia i pojęcia o podstawowych czasem zasadach pisania tekstów z zrozumieniem dobieranych słów już nie mówiąc... Czasem jak czytam tutejsze informacje to nie wiem czy się śmiać czy płakać... Poślijcie na BOGA tych ludzi do szkoły....